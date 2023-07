Cade un cornicione, paura in via San Faustino

Tanta paura ma per fortuna nessun ferito nella notte tra sabato e domenica scorsa nel centro di Pontedera. Nel cuore della notte, intorno alle 3, si è staccato un cornicione da un palazzo di via San Faustino, cadendo sul marciapiede e sulla strada. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco per mettere l’area in sicurezza. La fortuna ha voluto che anche grazie al poco traffico di quell’ora non passasse nessun pedone o automobile in transito. Anche lo stallo di sosta direttamente sotto il cornicione caduto era fortunatamente libero. Solo un’auto avrebbe registrato dei danni alla carrozzeria.