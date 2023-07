Cade e si ferisce sui vetri Soccorsa con il Pegaso

SANTA CROCE

Una donna di 57 anni è stata soccorsa ieri mattina intorno alle 10 e trasportata con l’elisoccorso Pegaso all’ospedale fiorentino di Careggi. Secondo i primi accertamenti la 57enne sarebbe caduta da una finestra di un edificio di sua proprietà in via del Bosco dove sono in corso lavori di restauro da parte di una impresa. La caduta sarebbe avvenuta dal piano terreno, ma le gravi ferite sono state causate dalla rottura dei vetri di alcune finestre che erano state sostituite e appoggiare per terra prima di essere smaltite. La donna, infatti, ha riportato prevalentemente tagli sulle braccia e nella parte superiore del corpo. Tagli che, secondo quanto riferito, sarebbero in alcuni casi anche particolarmente profondi. La 57enne non è in pericolo di vita, ma le ferite causate dai vetri andati in frantumi hanno richiesto un intervento particolarmente rapido – anche per evitare una copiosa perdita di sangue – e il ricovero in una struttura attrezzata per suturare i tagli. Sul posto la polizia municipale e i carabinieri.