Cadavere nel fiume, il mistero Indagini per dare un nome al corpo di un uomo di mezza età

E’ di un uomo, presumibilmente di mezza età e di altezza tra 170-175 centimetri, il cadavere che è recuperato in Arno dai vigili del fuoco nel pomeriggio di giovedì. Del cadavere, in avanzato stato di decomposizione, non è stato possibile al momento individuare la provenienza geograficai.

La salma su disposizione del magistrato di turno della Procura di Pisa è stata trasportata in medicina legale per gli accertamenti autoptici necessari sia per la sua identificazione, sia per quanto riguarda le cause della morte. Nelle tasche dei vestiti non sono stati trovati documenti o altri indizi. Ieri sono stati resi noti alcuni particolari che potrebero essere utili per la sua identificazione. Il soggetto indossava una maglia di colore nero con un logo riportante le lettere M L, e un paio di scarpe nere taglia 44 di marca "Skechers" con logo grigio. Chiunque avesse informazioni o riconosce tali indumenti per poter risalire all’identità della persona può contattare i carabinieri di Pontedera. I militari dell’Arma – si apprende – hanno diramato le informative ai comandi di tutte le forze di polizia per le verifiche su eventuali denunce di persone scomparse.

E’ stato un cittadino, nel pomeriggio di giovedì, attorno alle 17, a dare l’allarme, dopo aver notato che un corpo stava galleggiando nel fiume in prossimità della Canottieri. Immediato è stato l’intervento dei vigili del fuoco per tutte le operazioni di recupero e, contestualmente, anche dei carabinieri per gli accertamenti di rito e di legge. L’autopsia, appunto, potrà dire molto di più su quella persona trovata nel fiume e trascinata dall’acqua probabilmente da molto tempo e, forse, anche da molto lontano.

Carlo Baroni