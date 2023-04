Cadavere in Arno, trovato il corpo della donna scomparsa martedì notte

Santa Croce sull’Arno (Pisa), 27 aprile 2023 – Il gommone rosso dei vigili del fuoco è stato calato in Arno con una autogru dal ponte. Mancava un quarto d’ora alle 3 di ieri pomeriggio. Venti minuti dopo il gommone rallenta, si ferma. Pochi istanti e anche da distanza è tutto chiaro: trovato il corpo della donna scomparsa da casa esattamente trentasei ore prima, alle 3 della notte tra il 24 e il 25. La vittima aveva 61 anni, lavorava in un comune della zona, era sposata e madre di due figlie. Tutti i perché rimangono nella sua mente. Ormai spenta. Per sempre.

Le speranze di ritrovarla viva hanno cominciato ad affievolirsi ieri mattina quando il cane molecolare dei carabinieri ha condotto le ricerche fino al ponte sull’Arno. "Ma potrebbero essere anche tracce vecchie", la precisazione di chi la stava cercando da martedì mattina: carabinieri della stazione di Santa Croce, protezione civile della Misericordia, vigili del fuoco. Tracce vecchie perché pare che la donna camminasse molto e che anche la scorsa settimana avesse fatto una passeggiata arrivando fino all’Arno, un paio di chilometri dalla casa dove viveva. Il cane dei carabinieri, purtroppo, non ha sbagliato. Così, dalla piazzetta di Verbella, l’Unità locale di comando dei vigili del fuoco è stata trasferita in piazza Nuvolari, a ridosso del fiume.

Qui si sono concentrati pompieri, carabinieri, polizia municipale, sommozzatori e personale della Misericordia di Santa Croce. L’elicottero dei vigili del fuoco ha continuato a sorvolare l’intera zona, mentre le ricerche dall’alto lungo il fiume sono state condotte anche con un sofisticatissimo drone. I vigili del fuoco hanno provato a portare la barca fino all’acqua dell’Arno scendendo dall’argine. Ma ogni tentativo è stato vano perché non ci sono scivoli di accesso. Così è stato richiesto l’invio di un’autogrù (arrivata dal comando di Pisa) e di un gommone (trasportato a Santa Croce dal distaccamento di Viareggio). Poco dopo le tre l’epilogo che nessuno avrebbe voluto vivere.

A Santa Croce è sceso il silenzio. Il cordoglio ha preso il posto della speranza. La salma è stata trasferita all’istituto di medicina legale di Pisa.