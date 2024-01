Cadavere carbonizzato nell’oliveta. Mistero sulla morte di un uomo. Inquirenti al lavoro per diverse ore

di Gabriele Nuti

La torre faro dei vigili del fuoco illumina quasi a giorno l’uliveta del mistero. Via di Stibbio è la strada che dalla Tosco Romagnola si inerpica nel verde della collina che porta a Stibbio, frazione di San Miniato. Per terra, in mezzo agli ulivi e vicino a una macchina scura, di cui dalla strada si scorge appena la parte anteriore, c’è il corpo senza vita di un uomo. Semicarbonizzato. Il cadavere è stato scoperto da una persona che abita in zona pochi minuti prima delle 16 di ieri. Ad attirarla il fumo proveniente dall’appezzamento di terreno. Della vittima si conosce solo l’età – 64 anni – e che risiedeva in zona. Si sa solo questo dell’uomo. L’appezzamento di terreno è di proprietà di una famiglia che abita nella stessa via.

Le cause della morte sono avvolte da un mistero fitto più del buio che rende ancor più cupa l’intera zona. La prima ipotesi dei carabinieri della compagnia di San Miniato è che si sia trattato di un gesto volontario. Ma nessuna altra pista viene esclusa dagli inquirenti. Neppure quella del malore improvviso che avrebbe colpito l’uomo mentre stava bruciando delle sterpaglie.

Vicino al corpo e alla macchina sarebbero stati trovati resti di vegetazione incendiata, ma è possibile che il rogo delle sterpaglie sia stato causato dal corpo durante la combustione. Non sarebbero emersi altri elementi che possano far pensare al coinvolgimento di altre persone.

Il primo intervento è stato effettuato dal 118. Ma l’ambulanza non è servita al soccorso della persona che, al momento dell’arrivo dei soccorritori, era già morta. Il medico dell’emergenza-urgenza ha constatato il decesso e vista la circostanza ha allertato i carabinieri che sono arrivati nella campagna di Stibbio per i primi rilievi. Erano da poco passate le quattro di ieri pomeriggio. Verso le 17, a causa dell’imbrunire, gli stessi carabinieri – sul posto era presente anche la comandante della compagnia di San Miniato, maggiore Francesca Lico – è stato richiesto il supporto dei vigili del fuoco del distaccamento di Castelfranco per illuminare l’area.

Poco dopo le 17,30, quando i mezzi dei pompieri sono entrati in azione per illuminare l’uliveta, la polizia municipale di San Miniato ha chiuso la strada. Gli uomini della scientifica del comando provinciale dei carabinieri hanno iniziato ulteriori rilievi poco dopo le 19. Il lavoro degli inquirenti è proseguito fino a notte inoltrata. Solo dopo il nulla osta del magistrato di turno la salma è stata rimossa – erano da poco passate le 21 – e trasferita all’istituto di medicina legale di Pisa per l’autopsia.

In serata in via di Stibbio è arrivato anche il sindaco di San Miniato, Simone Giglioli, che è rimasto alcuni minutisulla strada insieme agli agenti della polizia municipale e ai vigili del fuoco, mentre pochi metri più in là, in mezzo all’uliveta, erano in corso gli accertamenti della scientifica. Sarà l’autopsia a far luce sulle cause della morte del sessantaquattrenne. Gli interrogativi principali sui quali si attendono risposte dall’esame autoptico è se ci sono tracce di fumo nei polmoni e se il corpo presenta segni causati da traumi o colluttazione.