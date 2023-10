Caccia al tesoro Già in 150 per il grande gioco

Alla ricerca del sacro Graal tra le strade di Bientina e Buti. Torna la caccia al tesoro che ogni anno coinvolge centinaia di ragazzi. Una sfida a colpi di quiz e giochi logici per arrivare alla soluzione del caso misterioso: dove si nasconde il simbolo della cristianità più ricercato della storia incredibilmente sottratto dai Musei Vaticani? Ad organizzare location e sfide ci sono una decina di giovani amici, la ormai collaudata squadra dei C4T5. "Mancano pochi giorni – racconta Alberto Boschi dello staff – il 25 ottobre (ogg ndr) chiuderemo le iscrizioni per quella che è la nostra quinta edizione. Le novità di quest’anno sono diverse: intanto la caccia al tesoro non si svolgerà la notte di Halloween ma il giorno successivo, mercoledì primo novembre e questo perché molti dei partecipanti lavorano il 31 ottobre e abbiamo notato che a un certo punto del gioco la stanchezza comincia a farsi sentire (la caccia al tesoro dura all’incirca sei ore! ndr). Abbiamo aumentato il numero di squadre arrivando fino a 28, per un numero complessivo di partecipanti che si aggira intorno alle 150 persone, infine abbiamo organizzato una grande cena tutti insieme a fine gara. Un momento in cui poter sciogliere la tensione e condividere aneddoti e trucchi". Quella che è cominciata come un gioco da proporre ad amici e conoscenti è diventata anno dopo anno una realtà importante e un appuntamento fisso per tutti gli appassionati di questa tipologia di enigmi, grazie al passaparola e alla potenza della comunicazione social.

L’appuntamento è alle 14 del primo novembre allo stadio di Bientina dove tutte le squadre si ritroveranno per ricevere le prime istruzioni. Soltanto in quel momento sapranno quanti quiz dovranno affrontare e superare per arrivare alla meta. "Chi sono i partecipanti? – spiega – Ragazzi tra i 25 e i 30 anni, nel 70% dei casi sono squadre che hanno già partecipato gli anni precedenti ma ci sono anche nuovi giocatori, anche provenienti da fuori zona. Quest’anno non ci saranno i travestimenti a tema Halloween, però visto che a pochi chilometri da qui in quel giorno prende il via il Lucca Comics, premieremo la squadra meglio vestita a tema fumetti. Ringraziamo anche quest’anno la contrada il Villaggio per il supporto". Che la sfida abbia inizio.