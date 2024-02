Caccia ai nazisti. Il volume di De Paolis

Marco De Paolis, procuratore generale militare presso la Corte Militare d’Appello di Roma, sabato prossimo sarà a San Miniato. Alle 17 nel MuMe – Museo della Memoria – De Paolis presenta il libro "Caccia ai nazisti", un’indagine dettagliata che punta a scoperchiare quello che non era mai stato detto o che era stato volontariamente taciuto su crimini di guerra nazisti e fascisti: da Marzabotto a Sant’Anna di Stazzema, da Civitella in Val di Chiana fino a Kos, Leros e Cefalonia. Una vera e propria caccia ai colpevoli tra Italia, Germania e Austria. L’iniziativa si inserisce nel cartellone di eventi del Comune per celebrare gli 80 anni della Liberazione di San Miniato. Insieme all’autore saranno presenti il sindaco Simone Giglioli e il consigliere delegato alla memoria Michele Fiaschi. De Paolis è considerato uno dei maggiori esperti in materia giuridica di crimini di guerra della seconda guerra mondiale.