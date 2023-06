Buti al Centro, "Staccionate rotte, rifiuti abbandonati e degrado"

BUTI

"Staccionate rotte, rifiuti abbandonati, degrado". In alcune foto pubblicate dalla minoranza Buti al Centro sulla pagina social del paese, "queste sono le condizioni in cui versa il parcheggio principale nel centro del paese; questo è il biglietto da visita che, a stagione estiva ormai iniziata, l’amministrazione offre a chi viene a visitare Buti". Il gruppo di opposizione in consiglio comunale punta il dito contro la giunta comunale affermando che "sono passati solo pochi mesi da quello che avrebbe dovuto essere un intervento di ripristino e manutenzione delle staccionate e che invece si è risolto in un’operazione raffazzonata, che non fa altro che offrire un’immagine sciatta e trasandata del nostro paese".

Ma non ci sono solo le staccionate spaccate o mal sistemate. Nello spazio del parcheggio che è stato realizzato a servizio del centro storico di Buti, ci sono anche rifiuti abbandonati. Tra questi anche un materasso. Rifiuti ingombranti che sono stati lasciati lì da incivili che avrebbero potuto smaltirli in maniera diversa, con i servizi di raccolta che sono attivi in tutti i Comuni, così come i centri di raccolta.

"Le staccionate riparate lo sono state a dir poco alla bell’è meglio, con legname di recupero mal posizionato, ed in certi tratti continuano a risultare addirittura assenti, rappresentando un vero e proprio pericolo per l’incolumità collettiva – conclude la nota del gruppo di opposizione Buti al Centro – Per non parlare del materiale abbandonato negli angoli, tra erbacce e sporcizia. Per noi tutto questo è inaccettabile: basterebbe un serio e definitivo intervento di ripristino a ridare alla nostra Buti il parcheggio che merita".