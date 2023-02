Trova busta con duemila euro e la restituisce

Giacomo Tarrini (foto Sarah Esposito/Fotocronache Germogli)

Chianni (Pisa), 19 febbraio 2023 - Chi aveva trovato la busta con dentro 2mila euro l’ha tenuta in mano un paio di giorni. Poi, anche se non c’era alcun nome sopra, l’ha riconsegnata nella cassetta delle lettere della signora che l’aveva smarrita. "Sicuramente – spiega il sindaco Giacomo Tarrini – ha saputo in paese chi l’aveva smarrita: la signora l’aveva detto al bar, l’aveva cercata, quella busta, persa per San Valentino. Questo cittadino ha dato una grande prova di onestà di cui sono orgoglioso".

"La persona che ha riconsegnato i soldi – aggiunge il sindaco – rinuncia al giusto compenso che il proprietario aveva messo a disposizione. Il proprietario della busta farà una donazione in beneficenza ad una associazione locale". Segnatamente alla Misericordia di Chianni. "Anche questo è un valore che ha la nostra comunità e ne sono, appunto, orgoglioso", chiosa i primo cittadino. Questa storia a lieto fine comincia il giorno di San Valentino e sul profilo Facebook del Comune di Chianni compare un appello a tutti i cittadini perché una signora, tra le 10 e le 10,30, ha perso una busta da lettere della Cassa di Risparmio di Volterra nel percorso fra la banca e la sua macchina che era parcheggiata davanti al bar Centrale".

Una busta con dentro denaro contante. Nella piccola Chianni la voce dell’accaduto si diffonde rapidamente. Passano due giorni. E la busta ricompare nella cassetta delle lettere. Quando chi l’aveva trovata, forse di notte, lontano da occhi indiscreti, ha deciso di fare un gesto davvero nobile.