Buselli e le primarie civiche: "Deluso dalla fusione a freddo. Al momento non c’è un programma"

Le primarie come apice di democrazia partecipativa o come strumento divisivo, che traccia solchi in seno a partiti e liste politiche? A pochi giorni dal verdetto che ha incoronato, per le primarie imbastite dalla Coalizione Civica, Francesca Giorli come candidata a sindaco della compagine, con la vittoria su Roberta Benini, analizziamo la scelta intrapresa dagli ambienti civici con l’ex sindaco Marco Buselli.

E’ fra i padri fondatori del progetto civico in città. Ha affrontato, nel 2009, le primarie della neonata lista apartitica Uniti per Volterra che la videro vittorioso per poi trionfare, a sorpresa, alle elezioni amministrative contro il Partito Democratico. Come analizza l’esito del voto civico che ha consacrato la candidata a sindaco Giorli?

"Premesso che ero solo una delle tante persone che hanno dato vita al movimento civico. Da allora credo sia passata una vera e propria ’era geologica’. Non ho condiviso da subito il percorso che ha visto una sorta di fusione a freddo fra le due anime, senza affrontare il tema che aveva determinato la scissione, ma sono anche rimasto fortemente deluso dalla disastrosa perdita di cardiologia, vedendoli abboccare, nonostante gli avvertimenti, al gioco delle tre carte della Regione, per cui sono in difficoltà ad esprimere un giudizio obiettivo sulla fase finale del percorso, ovvero l’individuazione del candidato. Anche perché, al momento, non ho visto un programma".

Le primarie uniscono oppure dividono?

"Le primarie sono uno strumento di partecipazione, che può essere importante. Ma sono uno strumento. A decidere se le primarie portano ad unire oppure a dividere è il percorso che si mette in piedi per arrivare alle stesse, gli obiettivi che ci si danno e la forza del gruppo, inteso come assemblea degli iscritti". Lei conosce benissimo sia Giorli che Benini. La prima è stata nella Film Commission durante il suo mandato elettorale, nonché fra le artefici del doppio set della fiction I Medici, anch’esso sotto il suo secondo corso da sindaco della città. Benini è stata la candidata a sindaco, nel 2019, nella lista che allora era figlia della sua ultima legislatura. Come vede, ora, il futuro della Coalizione Civica?

"Questo sinceramente non lo so, perché non conosco le dinamiche interne, ma penso che ai volterrani interessi molto di più quel che si vuol fare per questa città. In cinque anni sono stati fatti tanti passi indietro, purtroppo".