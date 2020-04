Pontedera, 15 aprile 2020 - Ha costretto un disabile a spogliarsi in diretta instagram. Indagini della polizia, che ha informato la procura dei minori, per un caso di bullismo via web. La giovane ha avviato una diretta doppia con il ragazzo, chiedendogli insistentemente di spogliarsi. Una diretta che è diventata virale e che ha ricevuto centinaia di commenti indignati di chi vedeva le terribili scene. Nel video in diretta è incappato anche un amico della famiglia del giovane. La famiglia stessa ha avvertito le forze dell'ordine, entrando nella stanza da dove il giovane si stava riprendendo. Il ragazzo, per la vergogna, è successivamente scappato di casa, arrivando da Pontedera fino a Fornacette. E' stato quindi rintracciato dai carabinieri. Una vicenda che ripropone il tema del bullismo sui social netowrk e che è stata stigmatizzata anche dalla politica.

"La ragazza dovrebbe essere bandita dai social network per un lungo tempo - commenta Irene Galletti, candidato presidente della Toscana per il Movimento Cinque Stelle - Questo episodio dimostra una volta che sul piano del contrasto al cyberbullismo fino ad ora abbiamo fallito"