Bufera Unione Valdera Terreni: "Serve il dialogo Ma i sindacati lo evitano"

"Crediamo nel dialogo e nella concertazione, lo abbiamo sempre fatto perché sono principi alla base della nostra azione politica". Inizia così la risposta del presidente dell’Unione Valdera, Mirko Terreni e della sindaca delegata Arianna Buti alle sigle sindacali, Cgil, Cisl e Uil, che ieri hanno spiegato in una conferenza stampa i motivi dello stato di agitazione dei dipendenti dell’ente. "Al pari delle sigle sindacali – continuano – abbiamo a cuore il benessere dei dipendenti dell’Unione che svolgono un lavoro encomiabile. Per quanto concerne i tentativi di dialogo occorre precisare che da dicembre ad oggi ci sono stati due incontri con la presenza anche della parte politica, presidente in primis, e altri due con la delegazione di parte pubblica uno dei quali, purtroppo, non si è neppure svolto perché le parti sindacali hanno abbandonato il tavolo prima di iniziare l’incontro. Su altre questioni abbiamo proposto un incontro ma le sigle sindacali non hanno ritenuto utile avviare un confronto". Dopo l’incontro del 9 febbraio, fanno sapere dall’Unione che è stata fornita la documentazione richiesta in particolare il piano di fabbisogno in cui si prevede, l’incremento del personale in settori strategici.

"Crediamo inoltre che non si possa misurare il clima di benessere all’interno dell’ente facendo riferimento al numero di richieste di mobilità – proseguono –. Negli ultimi anni, dopo il blocco delle assunzioni e i numerosi concorsi effettuati, è fisiologico che ci siano richieste di mobilità in uscita verso altri enti, ma ad essere sinceri si registrano anche in entrata. Quello che più ci rende perplessi nella richiesta delle sigle sindacali sono alcune domande di carattere squisitamente politico che richiamano alla ragione dell’esistenza dell’Unione e alle sue funzioni, domande alle quali è possibile trovare esauriente risposta nelle linee di mandato del presidente ma anche nella quotidiana azione dell’ente stesso. Se si mette in discussione l’esistenza dell’Unione non solo diventa difficile dialogare ma, a nostro avviso, si svilisce anche l’impegno dei dipendenti che ne fanno parte". A tornare sul tema è anche Fratelli d’Italia.

"È dall’inizio della sua costituzione – scrivono Matteo Bagnoli e Matteo Arcenni – che contestiamo l’Unione Valdera come ente e come utilità, si tratta infatti in molti casi di un doppione di uffici comunali con costi ingenti per la comunità. Ora anche i sindacati ci danno ragione ed evidenziano come ad oggi manchi ancora il comandante della polizia locale. Tutto questo dimostra il chiaro fallimento dell’Unione Valdera e della politica del Pd, che ha preteso questa Unione sprecando decine di milioni di soldi pubblici. La sola soluzione è quella che sosteniamo da anni: chiudere per sempre l’Unione Valdera".