Brogi: "Lo Stato ora deve fare la sua parte"

PONSACCO

"Piena vicinanza e solidarietà al ragazzino aggredito. Il nostro assessore al sociale, David Brogi, si è subito attivato per incontrare lui e i suoi familiari e portare loro la vicinanza di tutta la comunità. Confidiamo in un’azione energica degli organi inquirenti che sia di esempio per tutti i malintenzionati". E’ quanto si legge in una nota dell’amministrazione comunale di Ponsacco.

"Chiaramente per arginare questi atti di teppismo è fondamentale la denucia perché rimane traccia e si fa capire che non si ci si piega di fronte alla prevaricazione – ancora l’amministrazione guidata dalla sindaca Francesca Brogi – Ribadiamo la necessità di una maggiore presenza dello stato con carabinieri e polizia. L’amministrazione continua a fare la propria parte, e le registrazioni delle telecamere consegnate ai carabinieri riguardanti l’episodio di lunedì sera e quello di sabato scorso ai giardini pubblici, lo sta a dimostrare. Nel tempo abbiamo potenziato la video sorveglianza e il controllo di luoghi pubblici".

"Pensiamo sia indispensabile un lavoro di prevenzione da parte degli organi inquirenti – conclude l’amministrazione comunale di Ponsacco – Occorre che queste baby gang vengano bloccate. Continua anche il nostro lavoro di contrasto alle fragilità sociali e altri progetti sono allo studio".

Gabriele Gasperini, che la scorsa settimana ha incontrato il viceministro degli Interni Nicola Molteni insieme a Maurizio Bernacchi e alla consigliera regionale della Lega Elena Meini, parla di "emergenza sicurezza macroscopica, sabato saremo sotto la Prefettura per chiedere lo smantellamento completo e rapido del palazzo di via Rospicciano". Samuele Ferretti la scorsa settimana ha parlato del caso Ponsacco alla trasmissione Diritto e Rovescio su Rete4. "Ribadisco che qui serve l’intervento delle istituzioni – le sue parole – Della Prefettura, del ministero e della Regione".

g.n.