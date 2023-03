Bosco: "Senza accredito era inutile rimanere in Ucraina"

SANTA CROCE

Alfredo Bosco, il fotoreporter di Santa Croce che dal 6 febbraio era bloccato in Ucraina perché le autorità governative avevano ritirato a lui, al collega Andrea Sceresini e ad altri cronisti italiani l’accredito per seguire il conflitto, è tornato in Italia. Bosco e Sceresini sono riusciti prima a oltrepassare il confine polacco e poi arrivare a Milano.

"E’ stato un viaggio lungo – le parole del giovane fotoreporter santacrocese – Ma senza problemi. Abbiamo deciso di tornare in Italia perché senza l’accredito era inutile rimanere in Ucraina, come è inutile tornarci. Noi eravamo là, dal febbraio del 2022 quando è iniziato il conflitto con l’invasione della Russia, per essere testimoni della guerra, per raccontare le sofferenze delle persone. Senza poter fare questo è inutile tornare in Ucraina. Confidiamo nelle autorità italiane che stanno lavorando per trovare una soluzione".

La scorsa settimana Alfredo Bosco aveva rilasciato un’intervista a La Nazione. E, tra le altre cose, aveva detto: "Ci siamo messi subito a disposizione, ma non abbiamo avuto modo di parlare con nessuna autorità dell’Ucraina, solo brevi scambi con l’ambasciata ucraina italiana che si è dimostrata attenta con noi". "Solo tramite terze persone ci è stato detto che avremmo avuto un interrogatorio per chiarire la nostra posizione, ma sono passate due settimane e continuiamo a non poter lavorare in Ucraina – aveva concluso Bosco – Questo clima ci preoccupa. Tornare in Italia sarebbe una sconfitta. Quando i

giornalisti incominciano ad essere bloccati non è mai un buon

segnale".

g.n.