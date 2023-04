Bosco dello spaccio Il caso arriva a Roma

Il bosco della droga all’attenzione del governo. Il consigliere regionale della Lega, Elena Meini, a colloquio, a Roma, con il sottosegretario del ministero dell’interno, Nicola Molteni, ha affrontato il tema del bosco delle Cerbaie che interessa anche il territorio tra Castelfranco e Santa Croce, da anni ostaggio degli spacciatori. "Ho voluto sottolineare al sottosegretario la gravità della situazione - spiega Meini - anche per dare risalto e valore al grande lavoro che, soprattutto negli ultimi mesi, forze dell’ordine e istituzioni stanno mettendo in campo per contrastare questo fenomeno. Il tema del controllo di un certo tipo di territorio purtroppo, come avviene in molti altri luoghi,non è di facile gestione, ma i continui blitz degli ultimi mesi e la determinazione che il ministero sta mostrando nell’affrontare certi temi porteranno a risultati tangibili. E’ necessario però remare tutti nella stessa direzione: istituzioni, politica e cittadinanza".

C.B.