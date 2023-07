Borse e accessori falsi Sequestrati 10mila oggetti per un valore 300mila euro

di Gabriele Nuti

Un’organizzazione criminale con base operativa a Pontedera è stata scoperta dalla Guardia di finanza. Una vera e propria "filiera del falso" tra la Cina e la Toscana dove arrivavano borse e accessori di moda realizzati perfettamente tanto che, per verificare che non fossero originali, la Procura e i finanzieri hanno dovuto richiedere il supporto degli esperti delle griffes. Oltre 10mila gli oggetti sequestrati per un valore finale, sul mercato del falso, di oltre 300mila euro.

I finanzieri della compagnia di Pontedera hanno eseguito una complessa attività di polizia giudiziaria delegata dalla Procura della Repubblica di Pisa con obiettivo finale la disarticolazione dell’organizzazione criminale specializzata nel commercio di merce contraffatta. In particolare, più che di commercio, si trattava di immissione degli oggetti firmati nel territorio nazionale. Borse e accessori moda che, secondo gli uomini delle fiamme gialle di Pontedera, erano destinati alle più importanti città e località turistiche della Toscana: Firenze, Pisa e la costa della Versilia dove, ormai da decenni, sono centinaia i venditori ambulanti che ogni giorno vanno avanti e indietro sulle spiagge tra Viareggio, Lido di Camaiore, Marina di Pietrasanta e Forte dei Marmi.

La lunga e complessa operazione della Guardia di finanza di Pontedera – denominata Bazar – è iniziata nel 2022 ed è stata mirata alla salvaguardia della legalità economico-finanziaria nel settore della contraffazione. Le indagini, condotte anche con l’ausilio di attività tecniche e finanziarie, hanno consentito di disarticolare una organizzazione criminale e deferire alla autorità giudiziaria di Pisa quattro responsabili di nazionalità extracomunitaria, di cui uno con precedenti specifici, per la commissione dei reati di contraffazione e ricettazione. La complessa attività investigativa ha permesso di ricostruire l’intera "filiera del falso". Le borse e gli accessori moda erano realizzati e confezionati in Cina, poi venivano immessi sul territorio italiano e destinati a nominativi di fantasia. I finanzieri hanno individuato i reali clienti di nazionalità extracomunitaria incaricati della successiva commercializzazione nelle le più importanti località turistiche della Toscana.

Dall’indagine è emerso che gli articoli falsi – appartenenti alle nuove collezioni delle più importanti griffe come Fendi, Fendace, Louis Vuitton, Chanel, Christian Dior e Prada – risultavano praticamente indistinguibili dai prodotti originali. Infatti, al fine di verificare l’originalità della merce, per l’elevata qualità della manifattura dei prodotti, si sono rese necessarie le perizie degli esperti dei noti brand coinvolti, i quali hanno accertato come "i colori, le forme e le etichette utilizzate risultavano pressoché identiche ai modelli originali, con leggere differenze nella qualità dei materiali e delle rifiniture".