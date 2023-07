Borse di studio ai figli dei dipendenti Conceria Masoni all’avanguardia

Decolla il progetto "Masoni for education". Sono state consegnate nei giorni scorsi le prime borse di studio che la Masoni Spa da quest’anno assegna ai figli dei propri dipendenti che hanno eccelso nel proprio percorso scolastico. Un progetto lnaictao nei mesi scorsi in occasione di Lineapelle che la vedrà impegnata l’importante azienda – una delle autentiche eccellenze del conciario in Toscana : per tutto il 2023 – a sostegno dell’educazione dei giovani e della scolarizzazione.

I primi a ricevere il premio sono stati i bambini che hanno terminato il ciclo della scuola primaria ottenendo il massimo dei voti. Tutti i bambini candidati, Cloe Salcito, Paolo Sani e Clarck Angelo Santos, hanno ottenuto la votazione massima necessaria a ottenere la borsa di studio ricevendo un assegno da 300 euro ciascuno: un premio certamente simbolico ma molto sentito e soprattutto simbolo del loro impegno e stimolo per proseguire in una brillante carriera scolastica. Si aspettano ora – spiega una nota – gli esiti degli esami di maturità, che hanno coinvolto altri tre ragazzi e delle lauree con cinque candidati.

Il regolamento interno per l’assegnazione delle borse di studio prevede premi di valore crescente a seconda del livello di istruzione. Per le medie: 500 euro per esame finale con media del 9; mille euro per esame finale con media del 10. Per le superiori: 800 euro per il diploma con 90100; mille euro per diploma da 91 a 99100. Per la laurea triennale: mille euro con voto di laurea da 105 a 109; 1.500 euro con voto di laurea 110. Laurea magistrale: 1.500 euro voto di laurea da 105 a 109; duemila euro con voto di laurea 110. L’iniziativa rientra nel progetto Masoni for education nel quale l’azienda ha deciso di investire, quest’anno, a sostegno dello studio e dell’educazione e rappresenta "un importante passo avanti nel raggiungimento di un welfare aziendale sempre più vicino alle famiglie dei propri collaboratori".

C. B.