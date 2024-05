Borgo Ferrini dimenticato: tubi rotti, mastelli divelti e picchetti

Casciana Terme Lari (Pisa), 22 maggio 2024 – Un borgo immerso nel verde. Poche case formano un piccolo agglomerato separato dalla strada principale da distese di ulivi e vegetazione rigogliosa. Per arrivare a Borgo Ferrini, nel Comune di Casciana Terme Lari, basta allontanarsi di poco dal centro di Perignano. Quanto basta per non sentire più il rumore delle auto eppure abbastanza poco per essere ancora vicini ai servizi essenziali. Quegli stessi servizi che gli abitanti di questo piccolo angolo di paradiso si stanno vedendo sottrarre settimana dopo settimana. "Ci sentiamo abbandonati – raccontano le famiglie Giovannetti, Cantini e Cerrai – dallo scorso 8 settembre non ci viene più effettuato il ritiro porta a porta della spazzatura. Un disagio enorme perché siamo costretti ad arrangiarci portando i sacchi all’isola ecologica oppure a ricorrere a familiari che vivono da un’altra parte". Da un giorno all’altro il furgone della Geofor non è più riuscito a girare nella curva di via Barsottini. "Qualcuno ha messo dei picchetti per delimitare i confini – proseguono – e da quel giorno il servizio non è stato più lo stesso. Lo scorso 4 aprile Geofor ha messo un cassone "porta mastello" all’incrocio di via Barsottini tra la parte comunale e quella privata della strada. Ma il contenitore è durato appena due ore. Ci hanno comunicato che ci avrebbero convocati per un incontro Comune, Geofor e cittadini residenti, ma ad oggi non è pervenuta alcuna convocazione". Nessun ritiro, nessuna soluzione all’orizzonte. Ma quello della spazzatura non è l’unico disservizio. "Da anni Acque si rifiuta di riparare il tubo che attraversa la strada vicinale e che porta l’allaccio ai contatori delle nostre abitazioni perché il tubo si trova in una strada privata – continuano –. Oltre 50 anni fa, quando fu posto il tubo per l’allaccio ai contatori, la strada era comunque privata e ormai un diritto di servitù sembrerebbe essere acquisito a tutti gli effetti. Il tubo versa in pessime condizioni, quindi almeno 5/6 volte l’anno si rompe. Malgrado la situazione si conosciuta sia da Acque che dal Comune, il tubo viene fatto riparare a pezzetti, ad ogni rottura, chiamiamo apposite ditte e tutto a carico nostro". C’è poi la questione che riguarda le vie di accesso al borgo, rese ancora più precarie dopo l’alluvione dello scorso 2 novembre. "Il 25 novembre ci siamo ritrovati in ostaggio – raccontano –. Una delle due strade di accesso non è percorribile in quanto a rischio frana, l’altra è stata chiusa all’improvviso da doppia catena e lucchetto. Ci siamo rivolti alle forze dell’ordine e soltanto dopo 4 giorni, con un’ordinanza sindacale è stata rimossa la catena. Chiediamo solo che qualcuno ci ascolti e che vengano mantenuti i servizi per cui continuiamo a pagare le tasse come tutti gli altri cittadini del Comune".