Boom di prenotazioni "Sarà una super Pasqua"

di Ilenia Pistolesi

Tirano venti di ottimismo per il turismo legato ai visitatori che si metteranno in viaggio per le vacanze pasquali. "I dati sono più che incoraggianti – sottolinea l’assessora al turismo Viola Luti – la città sta andando molto bene sul fronte delle prenotazioni". Insomma, dopo un inverno scaldato da un turismo incentrato soprattutto nei week end e dal trionfo del ritorno dei viaggi scolastici dopo i blackout pandemici, Volterra si appresta a vivere un altro banco di prova, dopo l’ottimo successo incassato durante lo scorso settimana per la costola primaverile di VolterraGuasto.

Chi sono, in prevalenza, i vacanzieri del ponte di Pasqua?

"I 23 sono stranieri in prevalenza provenienti da Francia, Germania e Olanda. Ma non mancano turisti che arriveranno dagli States e, se in minor parte, anche dai Paesi dell’Est Europa. E’ la conferma che la città ha ritrovato il suo stretto legame con le rotte dall’estero".

E gli italiani?

"Rappresenteranno 13 delle presenze nel lungo week end pasquale. E arriveranno prevalentemente dal Nord Italia, area che nel corso degli anni, se escludiamo la pandemia, è fra le zone che maggiormente amano Volterra e la Toscana in generale. Ma c’è anche un nuovo turismo di prossimità".

Ovvero?

"Si registrano boom di presenze di turisti della domenica provenienti dalla provincia di Pisa. Possiamo dire che ciò rappresenta una novità. Solitamente avevamo visitatori maggiormente provenienti da altre aree limitrofe per una sosta in città, soprattutto dal Senese. Dalla provincia di Pisa, c’è un movimento turistico verso Volterra che sta aumentando".

I dati di Pasqua sono quindi la conferma di un ritorno totale alla normalità, dopo le montagne russe della pandemia?

"Sì. Conferme erano già arrivate nel corso del 2022 e nei mesi autunnali e invernali, anche se in questi ultimi due casi si è trattato di un turismo legato principalmente alle visite nei fine settimana. Per quanto riguarda il ponte di Pasqua, la media dei pernottamenti si aggira su 2-3 notti, considerando che alberghi e agriturismi hanno differenze per quanto riguarda la tipologia di pernottamenti. Sarà il 50% circa dei turisti in arrivo a a scegliere di fermarsi per più di due giorni, ed è un altro dato che emerge positivamente". Volterra, quindi, speculare al trend regionale a livello turistico che già assapora un pienone per la Pasqua.

"I turisti scelgono la città per la qualità dei servizi e per la gamma di esperienze in cui è possibile immergersi, dal contesto culturale e archeologico fino a quello paesaggistico".