"Boom di furti in città Servono contromisure"

Un’escalation di furti in locali e negozi allarmano imprenditori, negozianti e residenti del centro città e non solo. Dalla scorsa settimana i ladri sono tornati a colpire di notte con la tecnica del tombino, lanciato per rompere le vetrine e provare a rubare qualche spicciolo. Episodi che portano tanta desolazione negli imprenditori che si ritrovano con porte e vetri rotti da riparare in fretta e furia e con costi molto elevati, oltre che spinti ad una situazione di maggiore insicurezza. Ai casi degli ultimi giorni si è aggiunto poi il furto dell’altra notte alla Uisp, dove invece sono entrati ladri esperti che hanno aperto tre porte e la cassaforte scappando con 10mila euro. Una scia di episodi criminosi che riporta la memoria indietro nel tempo, circa a tre anni fa quando la città era presa di mira da continui furti ai danni degli esercenti.

"Recrudescenza di furti nella nostra città, si susseguono segnalazioni di furti di ogni genere sa componenti di auto a negozi – sono intervenuti i consiglieri comunali della Lega, Domenico Pandolfi e Michela Crespina –. Con essi cresce l’insicurezza ed il disagio. La nostra città dovrebbe essere dotata di un buon numero di telecamere, se funzionanti, in grado di rilevare movimenti sospetti o reati. Avevamo presentato una mozione, bocciata da la maggioranza PD nella quale chiedevamo altre telecamere nei plessi scolastici. Adesso ci attendiamo risposte dall’amministratore comunale".

Questione che gli esponenti del Carroccio sono intenzionati a discutere nel prossimo Consiglio comunale.

"Faremo un accesso agli atti per sapere quante telecamere funzionanti sono installate nel Comune", concludono i due espondenti della minoranza di Pontedera.