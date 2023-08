Bonus bebè 500 euro a Volterra: bando Comune per famiglie nel 2023

Il Comune vara nuovamente la misura del ‘bonus bebè’, un contributo economico che è pari a 500 euro, destinato ai bambini nati o adottati nel corso del 2023, dal mese di gennaio a dicembre. Il bando per partecipare è disponibile sul sito del Comune di Volterra. Ecco i requisiti richiesti: essere residente nel comune di Volterra e essere in possesso di una certificazione Isee in corso di validità al momento di presentazione della domanda, del nucleo familiare con un valore non superiore ai 24 mila euro. Per presentare la domanda c’è tempo fino al 31 gennaio 2024. Sul sito del Comune, è presente anche la modulistica per accedere al bonus. La domanda può essere presentata o a mano all’ufficio politiche sociali del Comune, o tramite pec all’indirizzo di posta certificata [email protected] o via email all’indirizzo [email protected]