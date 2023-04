Bonifiche Keu, il sindaco affila le armi. Ma infuria la polemica

PONTEDERA

"Martedì mattina faremo subito una riunione interna con i nostri uffici e con l’avvocato per capire quale percorso intraprendere" assicura il sindaco Matteo Franconi. Lo smaltimento del Keu al Green Park non spetta ai privati, lo ha stabilito una sentenza del Tar che il Consiglio di Stato venerdì ha deciso di non sospendere come richiesto dal Comune di Pontedera. E allora per l’amministrazione comunale sarà necessario voltare pagina e capire quali saranno le prossime mosse per evitare di far pagare ai cittadini lo smaltimento del Keu. Una vicenda centrale nel consiglio comunale di mercoledì scorso, con tanto di polemiche.

"Con un modus operandi mai visto in questi anni – dicono Domenico Pandolfi e Michela Crespina della Lega – le richieste della mozione presentata dal nostro gruppo insieme al gruppo Presidio Civico sono state affrontate nelle comunicazioni del sindaco, senza possibilità di contraddittorio. Si capisce l’imbarazzo del PD ad affrontare una discussione su un argomento che vede a processo vertici del partito. Il sindaco, in quanto responsabile della salute, avrebbe dovuto tranquillizzare periodicamente i cittadini che lì vicino abitano e mandano i figli a scuola. Essersi attivato, vista la ristrettezza dei tempi, per la costituzione del Comune quale parte civile nel processo. Chiedere, in consiglio comunale, con una mozione chiarezza non è fare polemica come ha affermato il sindaco, ma chiedere certezze. La salute è di tutti, non ha colore politico ed il cromo è cancerogeno".

"Non essere stati in grado di individuare il soggetto responsabile dell’inquinamento ha condotto l’amministrazione comunale ad emettere erroneamente le ordinanze sindacali di agosto 2022 nei confronti di soggetti che il Tar ha dichiarato non colpevoli – dice il consigliere Alberto Andreoli –. In consiglio comunale avevano già detto che non ci potevamo permettere di "incrociare le dita" sperando nell’aiuto del Consiglio di Stato che infatti non è arrivato. Adesso l’amministrazione dovrà necessariamente intervenire o chiedere aiuto alla Regione come impone la normativa. Il tempo è scaduto ed è in gioco la salute pubblica".