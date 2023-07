Boni fa risplendere le 11 Lune "Molière oggi? Uno spasso"

di Ilenia Pistolesi

Più rocambolesca della sua più rocambolesca pièce, la vita di Molière è un mix incandescente di avventure e soprattutto disavventure, fiaschi clamorosi e clamorosi successi, grandi amori, gelosie e atroci sospetti di incesti, spettacoli sublimi dalla risata amara. E sarà l’attore Alessio Boni a interpretare una figura di rottura nel mondo dell’arte, in uno spettacolo “L’uomo che oscurò il Re Sole“, in programma domani, a Peccioli alle 21.30 nel cartellone del festival 11 Lune.

Boni, lei ama spassionatamente artisti che hanno infranto ogni regola. In cui vita e arte si fanno sodalizio, dalla sua interpretazione viscerale di Caravaggio per planare a Molière. Quale Molière porterà in scena?

"L’artista che ha inventato un nuovo linguaggio, creando la tragicomicità. Quel riso amaro, quella capacità unica di derisione e riflessione di un mondo, quello borghese dei suoi tempi, che ha fatto arrabbiare tutti. Portò in scena la sua caparbietà, quasi ossessiva, nel battere il chiodo verso quella società. Lui voleva fare l’attore tragico ma in questo fallì".

Perché?

"Era l’uomo da una vena comica sagace, era una meravigliosa calamita vivente, è diventato il più grande attore tragicomico della storia. Pennellava i personaggi della sua epoca con coraggio, nonostante una vita travagliata e otto anni consecutivi di insuccessi".

Sono passati secoli, eppure Molière, il suo messaggio, la sua vita, la sua arte, restano un timbro imperituro. Chi sono i Molière di oggi?

"E’ stato un uomo di teatro tout court che faceva tutto e si occupava di tutto. Penso a Eduardo De Filippo, la cui vita è stata teatro e vita insieme a tutto tondo. Erano artisti che si occupavano anche delle scenografie. Penso a Maurizio Crozza, un artista che in tv con la satira, delinea il ritratto di una società, mettendo in luce i punti oscuri, senza deviare nel volgare".

Il coraggio, insomma, di fare narrazioni che scuotono come una marea.

"Penso anche a Michela Murgia: il suo esempio è dirompente".

Torniamo al coraggio di Caravaggio, personaggio che lei ha interpretato, come attore, in stato di grazia, o a quello di di Molière, di Pasolini e di una moltitudine di artisti che hanno osato, fino toccare mondi estremi. Cos’è il coraggio, per un artista?

"E’ la visione di verità nel mondo, senza tenere mani giunte. E’ quella verità che può essere molto scomoda".

Molière, oggi, contro chi avrebbe indirizzato le sue invettive?

"Se fosse vissuto in questa epoca, avrebbe avuto da scrivere per non so quanto. E si sarebbe divertito molto".