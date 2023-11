Ordigno alla sede della filarmonica. Prima lo scoppio, poi la fuga

Santa Maria a Monte (Pisa), 22 novembre 2023 – Il fatto è grave. Inutile girarci intorno o minimizzare. L’ordigno artigianale fatto esplodere poco prima dell’una di ieri notte all’ingresso della sede dell’associazione Vincenzo Galilei (sede della Montesina e della filarmonica) a Ponticelli segue di pochi mesi i fatti sulla Rocca, quando alcuni ragazzi dettero fuoco alle sedie di plastica, e altri episodi nei parchi e in altre zone del territorio di Santa Maria a Monte. Qualcuno, sui social, ha raccontato di aver sentito un forte boato. Poi le risate di qualcuno che era sul piazzale della Montesina e dopo ha visto un’auto in fuga. Pare sia stata una minicar. Ovviamente su tutto questo sono in corso le indagini dei carabinieri di Santa Maria a Monte e della compagnia di San Miniato che sono intervenuti ieri mattina per i rilievi.

Il danno c’è ed è evidente. Dovranno essere sostituiti i vetri della porta di ingresso ed effettuate le verifiche del cancello esterno. I vetri della porta, mandati in frantumi dallo scoppio e sparsi per diversi metri nel corridoio interno dallo spostamento d’aria, sono già stati spazzati. Ma ieri la scuola di musica che tutti i giorni è aperta nella sede dell’associazione Galilei è stata interrotta.

"Riprenderà oggi – dice il presidente Stefano Faraoni – Abbiamo messo in sicurezza l’infisso e oggi i bambini e i ragazzi che frequentano i nostri corsi potranno tornare. Quanto successo è preoccupante, non lo nascondo e non voglio nasconderlo. Ringraziamo i carabinieri che sono intervenuti, la sindaca Manuela Del Grande e l’assessore Maurizio Lucchesi. Lo stabile è di proprietà del Comune e si sono subito attivati anche per capire di quali interventi ha bisogno. Secondo quanto ci è stato detto dai carabinieri è stato usato un ordigno rudimentale fabbricato con acidi. Se è qualcuno che ce l’ha con noi, con la nostra associazione, con la Montesina e la banda, con la scuola che insegna musica, va in giro, suona e porta fuori dai confini il nome di Santa Maria a Monte mi dispiace, ma non vedo sinceramene il perché. Io credo che si sia trattato del gesto sconsiderato di qualcuno, senza mirare a noi. Sono preoccupato e mi dispiace veramente tanto".

Molte persone nei dintorni hanno sentito il botto e visto una fumata bianca. Dai controlli effettuati all’interno della sede della Montesina, della filarmonica e della scuola di musica sembra che non sia stato rubato niente.

"Quello che è successo, tra l’altro proprio nella settimana che porta ai festeggiamenti per Santa Cecilia (la patrona dei musicanti, Ndr)) è un fatto gravissimo che ci lascia senza parole – aggiungono altri esponenti dell’associazione Galilei – Ci auguriamo che le autorità competenti prendano provvedimenti affinché non accadano più episodi del genere, soprattutto in un ambiente come il nostro frequentato tutti i giorni da grandi e piccini che coltivano una passione bella come la musica".