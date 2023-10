Bomba d’acqua. Allagate strade e piazze. Fossi subito al limite

Una bomba d’acqua si è abbattuta su Santa Croce tra le 15 e le 16 di ieri. In pochissimo tempo è caduta un’enorme quantità di pioggia che ha allagato strade e piazze. I maggiori problemi sono stati registrati in via Donica e in alcune strade della zona industriale. Il fosso di via di Pelle, che porta gli scarichi dal centro verso l’Antifosso e il depuratore, si è riempito in pochissimo tempo. Ma non ci sono stati danni o problemi particolari. Essendo sabato anche il carico di traffico che nei giorni feriali caratterizza Santa Croce era ridotto ai minimi termini. Attivate le pattuglie della polizia municipale. Nel giro di mezz’ora la situazione nelle strade e nelle piazze è tornata alla normalità.