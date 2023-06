Blitz nell’edificio occupato Una decina di clandestini nell’ex consorzio agrario

di Gabriele Nuti

Giacigli in mezzo allo sporco. Materassi e coperte sparsi qua e là negli stanzoni dell’ex consorzio agrario, immobile abbandonato da anni in via XXIV Maggio, a due passi dalla stazione e di Villaggi. Una di quelle aree critiche di Pontedera dove i senzatetto e senza fissa dimora, i disperati e chi vive ai margini per delinquere trovano un rifugio per la notte. Carabinieri, polizia e polizia locale ne hanno trovati una decina, ieri mattina presto quando sono entrati nello stabile dopo averlo accerchiato per evitare che qualcuno riuscisse a scappare da qualche pertugio.

Una decina di giovani nordafricani. Solo un paio con un regolare permesso di soggiorno. Gli altri tutti clandestini e tra questi anche alcuni ritenuti pericolosi, nel senso che nei mesi passati erano già stati arrestati o denunciati per spaccio di droga o furto e poi, dopo essere stati rimessi in libertà per le leggi in certi frangenti dalle maglie troppo larghe, sono tornati nel dormitorio-tugurio, tra sporco di ogni genere e escrementi. Non è stata trovata droga.

La decisione di effettuare un controllo interforze è scaturita da un paio di situazioni distinte, ma convergenti. Le rilevanze acquisite dalle forze dell’ordine cittadine a seguito di controlli e perlustrazioni della zona e dalle segnalazioni dei cittadini che hanno manifestato più volte preoccupazione e paura per la presenza degli occupanti l’ex consorzio agrario. Al blitz di ieri all’alba hanno preso parte carabinieri del comando provinciale di Pisa e della compagnia di Pontedera, agenti dell’ufficio immigrazione della Questura di Pisa e del commissariato di Pontedera e agenti della polizia locale. L’operazione è stata coordinata dal comando carabinieri.

Al termine dei controlli tutti gli occupanti l’ex consorzio agrario sono stati portati in caserma e negli uffici del commissariato per essere sottoposti a ulteriori accertamenti. Un paio sono stati espulsi dal territorio nazionale perché senza documenti e perché ritenuti pericolosi, in quanto già fermati in passato per reati. Sono stati accompagnati a uno dei Cie (Centro di identificazione ed espulsione) che si trovano sul territorio nazionale e rimpatriati nel proprio Paese d’origine. E’ probabile che altri vengano espulsi nella giornata odierna.

L’edificio è stato ripulito con l’intervento degli aggetti di Geofor e messo in sicurezza per evitare che altri lo occupino. A questo proposito carabinieri, polizia e polizia locale effettueranno controlli ravvicinati nel tempo nella struttura. Con l’aumento degli sbarchi sulle coste meridionali, vengono implementati anche i controlli a Pontedera e nelle zone limitrofe per evitare il diffondersi dell’illegalità.