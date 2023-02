Blitz in Comune con un martello Processo lampo, patteggia un anno

di Carlo Baroni

Un processo lampo, concluso con il patteggiamento ad un anno di reclusione e con l’ammissione ai lavori di pubblica utilità – i termini saranno definiti alla prossima udienza, a marzo – che saranno sostitutivi della pena. Michele Grilli, 46 anni, residente nel Comune di Casciana Terme Lari, assistito dall’avvocato Antonella Ingargiola, aveva anche chiesto scusa nei giorni scorsi per i fatti accaduti in municipio lo scorso 2 febbraio quando entrò nella stanza del responsabile dei servizi alla persona brandendo martello: prese a colpi la scrivania, spaccò un telefono, lanciando minacce anche all’indirizzo del sindaco e l’assessore.

Furono gli alti impiegati ad avvertire la polizia municipale ed i carabinieri che si precipitano in municipio, visto che l’uomo si era presentato anche il giorno prima, su tutte le furie, negli uffici. Così il 46enne venne arrestato dai militari della Stazione di Lari nella flagranza di reato per violenza e minaccia a pubblico ufficiale, danneggiamento e porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere. Dopo essere stato bloccato dai militari, Grilli fu anche trovato in possesso di un coltello a serramanico. Giudicato con dito direttissimo la mattina seguente in tribunale a Pisa, gli venne applicata la misura degli arresti domiciliari in attesa del processo che si è svolto ieri e che si è concluso con un applicazione pena su accordi delle parti. Il Comune – come aveva annunciato il sindaco Terreni – si è costituito parte civile con l’avvocato Esposito Ziello. Ma cosa aveva spinto l’uomo ad assumere un comportamento del genere? Grilli vive in un alloggio che gli è stato assegnato dalla Misericordia nel 2011 – sottolinea il suo legale – che però ora è tornato di proprietà del Comune, che gli ha chiesto di lasciarlo perché vuole cambiarne la destinazione: "Ha avuto paura di finire di nuovo in mezzo alla strada". In cambio, dal municipio, gli era stata offerta la sistemazione in una struttura a Bientina. Ma lui vuole rimanere a vivere a Lari.

Con la pandemia aveva avuto difficoltà lavorative, e il paese è il suo mondo. In queste settimane in tanti si sono mobilitati e si stanno mobilitando per aiutarlo a restare ed a risolvere la situazione. "Ho ricevuto molte telefonate – sottolinea l’avvocato Ingargiola che lo assiste con grande determinazione –. Molti si sono fatti avanti per aiutarci a trovare la giusta sistemazione". Per il momento Grilli resta agli arresti domiciliari in attesa del programma di lavori di pubblica utilità che – in base alle nuova legge – sostituiranno la pena che ha patteggiato davanti al giudice Dani. Una scelta processuale in perfetta coerenza con le sue parole nei giorni successivi al fatto: aveva chiesto scusa ammettendo di aver fatto una cosa grave. "Ho capito che ho sbagliato a comportarmi così", aveva scritto sottolineando di aver avuto "paura di rivivere momenti bui". E precisando di essere disposto a riparare al danno fatto in ogni modo.