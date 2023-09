Blatte Morte, Sporcizia e Sanzioni a un Locale della Movida a Pontedera Carabinieri

PONTEDERA

I carabinieri del Nucleo antisofisticazione e sanità (Nas) di Livorno hanno riscontrato pessime condizioni igienico sanitarie in un locale etnico di Pontedera che è stato chiuso. Il locale si trova in via Tosco Romagnola e produce e commercializza pizza e kebab. Le pessime condizioni igienico sanitarie sono state riscontrate nei locali dove veniva svolta attività di preparazione e somministrazione alimenti.

L’intervento dei carabinieri del Nas – ha avuto luogo nei giorni scorsi nell’ambito dei controlli sugli esercizi che operano nelle aree interessate dalla movida pontederese.

Nel locale è stata condotta una lunga ispezione da parte dei carabinieri del Nas (reparto di Livorno sotto la guida del tenente colonnello Michele Cataneo) al termine della quale sono state riscontrate "precarie condizioni igienico sanitarie nel laboratorio e nel deposito di alimenti, per la presenza di blatte morte sulle esche di cattura poste in vari punti della pavimentazione". Vista la situazione i militari dell’Arma hanno richiesto l’intervento di personale dell’Azienda sanitaria locale Toscana Nord Ovest.

Dopo il secondo sopralluogo, quello effettuato dagli esperti dell’Igiene pubblica e salute degli alimenti, è scattata l’immediata chiusura del locale e inibizione dell’attività di produzione e manipolazione degli alimenti. Al titolare è stata comminata una sanzione di 2.000 euro. Lo stesso titolare del locale è stato segnalato all’autorità sanitaria e amministrativa affinché assumano le dovute conseguenze in base alle risultanze delle perquisizioni e dei controlli.