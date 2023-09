Black Out a Pontederadue: Scoppi e Bagliori per una Centralina Saltata

PONTEDERA

Due, tre scoppi nella notte. Poi la corrente elettrica salta e lascia al buio la città e molte zone circostanti. Fino a Santa Maria a Monte. Ovviamente si sono susseguiti i commenti e le richieste di informazioni sui social che, come sempre avviene in questi casi, hanno lasciato libero sfogo alle più svariate ipotesi. I fatti sono i seguenti e ve li raccontiamo dopo aver parlato con Enel e aver verificato l’accaduto.

"C’è stato uno scatto di linea nella cabina primaria di Pontedera in viale America a causa di un corto circuito nella parte dove arrivano i cavi dell’alta tenzione distribuita da Terna – spiega E-Distribuzione – Gli scoppi sono stati causati dallo stesso corto circuito che, avendo interessato l’alta tensione, sono stati più forti e sono stati avvertiti in diverse zone della città. La cabina, come detto, è quella primaria di Pontedera e trasforma la corrente che arriva in alta tensione in media tensione e la distribuisce in diverse direttrici della città fino a Santa Maria a Monte e Galleno. Ieri notte il problema è stato risolto in pochi minuti perché tutti i collegamenti sono interconnessi. ma c’è bisogno di un intervento di riparazione che è in programma stasera (ieri sera, ndr) e causerà interruzione di energia solo alla Piaggio con la quale abbiamo già preso accordi". L’assessore Mattia Belli ha monitorato l’evolversi della situazione.