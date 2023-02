Biologiocando, un’avventura culinaria per bambini

Continua con nuovi appuntamenti l’iniziativa per bambini ‘Biologiocando’, un’ avventura culinaria curata dalla biologa nutrizionista Sabrina Giraldoni, insiema a Monica Mariani. In programma altri tre nuovi incontri dedicati, ai bambini che frequentano le scuole primarie per parlare della corretta alimentazione attraverso una serie di giochi e laboratori. Ogni incontro inizia con un gioco da tavolo che introduce l’argomento e stimola il confronto tra i bambini. Ma ecco nel dettaglio il calendario delle iniziative in programma: il 15 febbraio, ‘Le catene alimentari’, il 22 febbraio, ‘Il semaforo dell’alimentazione’, il primo marzo si terrà ‘Il viaggio del cibo intorno al mondo’. Gli incontri sono gratuiti e si svolgeranno al centro di educazione ambientale di via Gramsci a Fornacette in orario dalle 14.30 alle 16.30, e sono finanziati grazie al progetto sulle mense biologiche dell’Unione Europea a cui il Comune di Calcinaia e l’Unione Valdera hanno aderito. E’ gradita la prenotazione in modo da organizzare al meglio di spazi. Per informazioni e prenotazioni è possibile utilizzare questo numero, 338-7171253, oppure scrivere all’indirizzo email [email protected]