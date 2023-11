"Binomio salute-prevenzione. Montopoli chieda più servizi"

MONTOPOLI

Salute e prevenzione, un binomio da cui è impossibile prescindere. Anche alla luce della programmazione politica per le elezioni Comunali del 2024. "Dobbiamo chiedere più prevenzione perché la prevenzione è cura", dice la dottoressa Roberta Salvadori, coordinatrice Unità valutazione multidimensionale–disabilità zona Empolese Valdarno Inferiore dell’Asl Toscana centro. "La salute è il bene più prezioso che abbiamo – scrive Salvadori – È inutile usare giri di parole e fare paragoni impari, magari con altri temi. I dati ufficiali che ci fornisce l’Agenzia regionale di sanità della Toscana ci dicono alcune cose. Analizzando quello relativi al tumore al seno, ad esempio, dal 2002 al 2019 si vede una tendenza chiara sul territorio comunale di Montopoli. Fino al 2015 il nostro territorio aveva valori di malattia inferiori alla media regionale. Dal 2015 in poi invece la tendenza è a salire. Non sono dati che ci devono allarmare, anche perché bastano pochi casi a far salire le percentuali, ma non dobbiamo far finta di niente. Dobbiamo studiare, analizzare bene e approfondire i numeri con freddezza e con le figure competenti e mettere in atto azioni per far abbassare la curva. Come? Per esempio, mi riferisco alla politica e all’amministrazione presente e futura, chiedere e ottenere più prevenzione con servizi vicini al cittadino. Ambulatori alla Casa della Salute di Capanne".