Bini: "Sulla scuola disagi ingigantiti"

"Quanto scritto non corrisponde a verità, i bimbi hanno fatto lezione nelle loro aule, solo un’aula ha cambiato stanza (da aula ad altra aula e non in palestra) perché è piovuto da una finestra, forse chiusa male, forse una guarnizione difettosa". Comincia così la risposta del sindaco di Terricciola Mirko Bini alle critiche di Terricciola SiCura. "Mi sono recato lì alle 8.30 – spiega –insieme a tecnici e operai abbiamo riscontrato che ci sono state infiltrazioni in due stanze del piano terra dovute a delle bottiglie infilate nelle canale verticali delle docce, ma la didattica non è stata ne interrotta ne modificata, all’uscita era già tutto regolare. Tutto ciò che ho letto è assolutamente falso e ingigantito per una mera spettacolarizzazione politica a fini elettorali, ribadisco quello che dico ogni volta, usare le scuole per la campagna elettorale è deplorevole". La risposta diventa più politica guardando alle prossime elezioni. "In quell’articolo – conclude – però una verità viene rivelata: da anni Terricciola SiCura si definisce "Civica" ma si affretta a far firmare l’articolo alle redivive forze politiche di destra locali, un errore da enfasi elettorale, l’ennesima dimostrazione delle bugie recitate da anni, nel 2024 torneranno civici?"