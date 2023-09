Bimbo cade dalla finestra. E’ gravissimo al Meyer

di Gabriele Nuti

Quattro anni. Da solo in casa con il fratello di un anno più piccolo. Un attimo e la sua vita è appesa a un filo, nel reparto di rianimazione dell’ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Fino a poco prima del tremendo incidente, in casa con i due figlioletti c’era il padre. La mamma era al lavoro. Poco prima di mezzogiorno l’uomo sarebbe uscito per andare a fare delle commissioni lasciando i due figlioletti da soli. Il più grande si è affacciato alla finestra – pare dopo aver appoggiato una sedia alla parete ed esserci salito – si è sporto troppo e ha perso l’equilibrio. Il bimbo è caduto da un’altezza di oltre sei metri. E’ atterrato sull’asfalto di via Verdi, una delle tante traverse del centro storico di Castelfranco che attestano su corso Bertonini.

Il corpicino del bimbo è stato notato da alcuni passanti e negozianti vicini che hanno immediatamente allertato la centrale unica 112 dell’emergenza-urgenza regionale. Sul posto sono stati inviati l’ambulanza della Pubblica assistenza di Santa Croce, l’automedica del 118, I vigili del fuoco, carabinieri e polizia municipale. Il piccolino è stato soccorso dal medico, dall’infermiere e dai volontari e poi trasportato in ambulanza in via Aldo Moro dove, nel frattempo, era atterrato l’elicottero Pegaso del sistema sanitario nazionale.

Il velivolo, prima di decidere dove atterrare, ha effettuato alcuni sorvoli sul centro di Castelfranco. E questo ha suscitato la curiosità di decine di persone che si sono riversate in strada e hanno raggiunto la via Aldo Moro per vedere cosa fosse successo. L’aliambulanza è partita per il pediatrico Meyer di Firenze quando mancavano pochi minuti alle 13,30. Le operazioni dei sanitari per stabilizzare il bimbo si sono protratte a lungo. Il piccolo – che in un primo momento era abbastanza vigile – è stato intubato è stato trasferito al Meyer dove è ricoverato in prognosi riservata che vuol dire che la sua vita è in pericolo. I carabinieri stanno effettuando tutti gli accertamenti del caso. Indagini in corso per valutare una denuncia per abbandono di minore al padre. Sul posto anche il sindaco Toti.