San Miniato (Pisa), 8 agosto 2018 - Paura per due fratellini, uno di 18 mesi e l'altro di tre anni e mezzo, che erano rimasti chiusi nell'auto della madre ferma in un parcheggio sotto il sole battente di questo pomeriggio. I bimbi giocando col telecomando hanno attivato accidentalmente la chiusura centralizzata della vettura. E' successo in via Torquato Tasso a San Miniato Basso.

La madre ha immediatamente dato l’allarme per attivare i soccorsi. I pompieri hanno sfondato un finestrino e tratto in salvo i piccoli, fratello e sorella consegnandoli poi alle cure del 118. I due bambini sono in buone condizioni di salute. La donna ha chiamato i vigili del fuoco, dopo che si era accorta che le portiere dell'auto erano state bloccate dall'interno. Per una distrazione il telecomando era rimasto nell'abitacolo e la bambina ha fatto scattare la sicura, impedendo alla mamma di aprire le portiere. Immediata la richiesta di aiuto ai vigili del fuoco che sono intervenuti sfondando il finestrino facendo attenzione a non ferire i bambini con le schegge di vetro.