Bilancio Comune: "Tariffe invariate per i cittadini"

La manovra di bilancio del Comune di Castelnuovo Valdicecina vale 520.720 euro "per abbattere - annuncia il sindaco Alberto Ferrini - i costi energetici che gravano sulle tasche dei cittadini. Nel bilancio non ci saranno aggravi per la popolazione". Ecco quindi l’analisi del sindaco a seguito dell’approvazione del bilancio preventivo del 2024, dopo tutti gli atti di consolidamento relativi all’annualità precedente. "Un grosso problema degli ultimi anni è stato quello dell’aumento dei prezzi, soprattutto sul fronte energetico. L’impatto sui bilanci è stato notevole, soprattutto per la presenza nel nostro Comune di ben cinque impianti di teleriscaldamento - sottolinea Ferrini - Mantenendo fede all’impegno di non aumentare tasse e tariffe, la nostra manovra complessiva è stata pari a 520.720 euro, risorse che sono state attinte dall’avanzo di amministrazione 2022 e 2023. Questa manovra, per noi impegnativa, ha permesso di non riversare sull’utenza il notevole aggravio di spesa, mediamente stimabile in oltre 500 euro per nucleo familiare". Per il sindaco Ferrini (nella foto), in linea generale "il bilancio 2024 contiene il dato molto positivo di non produrre nessun incremento del livello di tassazione. Riusciamo a confermare tutte le tariffe applicate negli anni precedenti, tariffe che, salvo qualche leggerissimo adeguamento tecnico, restano invariate da 14 anni. Confermiamo anche la particolarità di essere tra i pochissimi Comuni a non aver introdotto l’addizionale comunale Irpef".