Bilanci di genere. La Valdera in primo piano

All’Auditorium Maccarrone a Pisa si è tenuta la presentazione dei risultati del progetto di realizzazione dei Bilanci di Genere della Provincia di Pisa e della Unione Valdera, alla presenza di Massimiliano Angori, presidente Provincia di Pisa, Mirko Terreni, presidente Unione Valdera, Alessandra Nardini, assessora Istruzione, Formazione, Lavoro,

Università e Pari Opportunità della Regione Toscana, Maria Antonietta Scognamiglio, consigliera provinciale, Arianna Cecchini, sindaca delegata alle Pari Opportunità dell’Unione Valdera e Giulia Fioravanti ricercatrice Sociolab, la società che ha accompagnato gli enti nel percorso di elaborazione dei rispettivi bilanci di genere. I bilanci che vengono presentati sono il risultato dell’attuazione del progetto “Azioni di parità in Provincia di Pisa”. "La redazione di questo strumento rappresenta una scelta di responsabilità nei confronti della cittadinanza – spiega il Presidente dell’Unione Valdera, Mirko Terreni – perché dà contezza delle azioni politiche e del loro impatto in termini di genere. Un documento che guarda al futuro, utile anche per le amministrazioni stesse, per valutare l’incisività dell’azione amministrativa nello sviluppo delle pari opportunità e in cui ben si inserisce l’operato dell’Unione Valdera da sempre attenta alla pluralità di attori sul territorio".