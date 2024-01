Biblioteche e musei civici: "2023 di crescita"

Vicini ai livelli pre Covid. ll 2023 per le tre biblioteche comunali e i due archivi (storico e di deposito) si dimostra un anno in crescita. I dati ci raccontano di un aumento degli accessi di oltre il 20,8% rispetto al 2022, passando da 21.308 utenti a 25.737, e registrando ben 435 nuovi iscritti (+ 10,7% rispetto al 2022), su un totale di 4.500 in totale. Continua a crescere anche il patrimonio documentale a disposizione delle tre biblioteche che adesso è di 75.449 volumi mentre nel 2022 era di 73.698, con l’acquisto di 1.187 nuovi libri, e incrementano anche i dati relativi all’attività didattica con le scuole: nel 2023, infatti, gli incontri con le classi del territorio sono stati 281 (contro i 273 del 2022). I numeri raccontano che si conferma intensa anche l’attività dei nostri archivi: sono 69 gli utenti che nel 2023 si sono recati all’archivio storico, con 393 pezzi movimentati e 19 incontri con le scuole (+ 42,11%), mentre l’archivio di deposito ha fatto registrare un incremento dell’attività rispetto all’anno precedente: sono 1.365 gli utenti del 2023 (+ 32,3%) e un incasso di 23.092 euro (+ 3,8%). Anche i Musei Civici hanno numeri che parlano chiaro: nel 2023 c’è un incremento dei visitatori del 21,6% rispetto al 2022, 16.787 contro 13.250, un dato che fa ben sperare e che si sta avvicinando molto ai 19.660 del 2019. "L’amministrazione ha scelto di investire molto sia sulle biblioteche, sia sui musei, per rendere questi spazi attraenti ed accessibili, offrendo tanti servizi per rilanciare i luoghi della cultura", dice l’asessore Arzilli,