Biblioteca Gronchi fondata da Giuseppe Martini Dal 1954 è la nostra "officina per la mente"

La biblioteca Giovanni Gronchi nasce nel 1954 per volontà di Giuseppe Martini con sede a villa Crastan. Nel 2014 viene trasferita in un’ex officina della Piaggio. Oltre ai libri, ha una sezione locale della città dedicata alle fotografie antiche. Dato che la biblioteca è rimasta chiusa per diversi mesi, abbiamo intervistato la direttrice Francesca Pepi per conoscerne i motivi.

Perché la biblioteca è stata dichiarata inagibile?

"Il 9 giugno la biblioteca è costretta a chiudere per un problema legato al luogo in cui è stata posizionata: i parcheggi a ovest ed est sono coperti di archi vecchi a rischio crollo".

Che danni ha comportato e come vi siete organizzati?

"Ci siamo divisi in tre sedi: Centrum, Mantellate e Unione Valdera. La chiusura ha portato molti problemi, ma alla fine siamo riusciti a risolvere con dei ponteggi per la sicurezza".

Quali mezzi tecnologici ha a disposizione la biblioteca?

"La biblioteca possiede postazioni Pc, Wifi,schermo proitettore e un catalogo Web".

Qual è il vostro regolamento?

"Il regolamento stabilisce che si possono prendere massimo 6 libri alla volta per 30 giorni".