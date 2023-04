Biblioteca dei bambini e sportello al cittadino

STAFFOLI

Gli uffici distaccati del Comune sono chiusi fino al 13 aprile per i lavori di allestimento della sezione distaccata della biblioteca "Adrio Puccini" e dello sportello al cittadino. I locali di via Indipendenza si rifanno il look grazie a un investimento del Comune di Santa Croce. La sede distaccata riaprirà al pubblico martedì 18 aprile. ma il 14, venerdì della prossima settimana, ci sarà l’inaugurazione dei rinnovati spazi dell’ufficio decentrato di Staffoli.

"L’amministrazione Comunale si è posta l’obiettivo di semplificare e rendere maggiormente fruibili i servizi ai cittadini e alle cittadine di Staffoli – le parole della sindaca Giulia Deidda – ampliando l’offerta e il supporto alla cittadinanza attraverso un rinnovato Sportello al cittadino e creando una sezione distaccata della biblioteca comunale ’Adrio Puccini’ per i bambini e le bambine staffolesi con arredi e laboratori dedicati". Parteciperà il famoso scrittore per bambini e illustratore Simone Frasca.