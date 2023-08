Biblioteca a Palazzo Valli Allo storico edificio lavori per cinque milioni

PONSACCO

Palazzo Valli sarà al centro di un progetto di rigenerazione statica e funzionale per un investimento totale di circa 5 milioni di euro. Lo storico edificio, che si trova di fronte al municipio e all’inizio del corso di Ponsacco, diventerà sede della biblioteca comunale (al primo e secondo piano) e spazio ricreativo per i giovani, coworking e foresteria per gli scambi culturali al secondo piano. Al pianterreno verranno ampliati gli spazi pubblici per iniziative varie e di supporto alle associazioni del territorio come l’Università della terza età e l’Auser. Sempre al piano terra è prevista una cucina utilizzabile dalle associazioni ma anche di supporto alle iniziative pubbliche.

Per il finanziamento dei lavori c’è già uno stanziamento statale di circa 3,5 milioni di euro dal Pnrr-Piano nazionale ripresa e resilienza. In questi giorni, sui siti istituzionali del Comune di Ponsacco e della provincia di Pisa, è statoi pubblicato l’avviso di "un’indagine di mercato finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori" a Palazzo Valli. Per aderire le imprese interessate devono rispondere all’indagine di mercato entro le 12 del 23 agosto sul Sistema Telematico di acquisto della Regione Toscana (Start).

"La novità più importante nel progetto di sistemazione di Palazzo Valli è il trasferimento in questa sede della biblioteca comunale – spiegano dal Comune di Ponsacco – Per il resto la funzionalità degli ambienti e dei locali dell’edificio ricalcherà sostanzialmente le destinazioni già presenti nel fabbricato. La biblioteca, collocata interamente nell’ala novecentesca del Palazzo, sul lato di via Battisti, andrà ad occupare una stanza del piano terra come deposito dei libri e l’intero primo piano primo, il piano secondo ed il piano terrazz, ricavato sul piano sottotetto demolendo la metà della copertura, attualmente in condizioni fatiscenti, sul lato della corte interna". Per il collegamento dei due piani della biblioteca è previsto, oltre alle due scale esistenti, un nuovo ascensore con caratteristiche antincendio, collocato nella corte interna, che possa servire tutti i piani dell’edificio sino alla terrazza.

gabriele nuti