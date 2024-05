Biancoforno, il caso in Senato. Il Pd si mobilita su più fronti. Zambito: "Vicini ai lavoratori"

Il caso Biancoforno varca i confini regionali e arriva a Roma. "La questione dei lavoratrici dell’azienda Biancoforno è molto seria, per questo presenterò rapidamente un’interrogazione al Senato per fare massima chiarezza sulla vicenda. Intanto esprimo la mia piena vicinanza a chi lavora presso l’azienda di Fornacette, ai sindacalisti e alle sindacaliste della Flai-Cgil che stanno lottando per avere garantiti diritti che ancora oggi, purtroppo, molti lavoratori vedono negarsi". Lo afferma la senatrice del Partito democratico Ylenia Zambito che presenterà un’interrogazione parlamentare.

Anche il Pd provinciale interviene sul caso. "Chiediamo che venga fatta luce sulla vicenda che vivono i lavoratori della Biancoforno di Calcinaia". A chiederlo è Oreste Sabatino, segretario provinciale del Partito democratico Pisa. Da giorni infatti si è scatenata una polemica politica dopo l’assemblea (nella foto) indetta dalla Cgil davanti alla nota azienda dolciaria che ha il suo stabilimento nella frazione di Fornacette. Proprio le rivendicazioni del sindacato hanno innescato una reazione politica che è arrivata a bussare anche al palazzo fiorentino della Regione Toscana per chiedere un confronto e una presa di posizione.

"Il loro diritto di riunione è un diritto costituzionale, che noi difendiamo e vogliamo proteggere – puntualizza Sabatino – Non solo per loro, ma per tutti lavoratori delle aziende del nostro territorio, dove è inaccettabile che venga negato o limitato qualsiasi diritto di confronto e di riunione. Ai lavoratori va la solidarietà e vicinanza del Partito Democratico provinciale e dell’Unione comunale di Calcinaia".