Beve troppo e guida. E nasconde due coltelli

Un controllo di routine dei carabinieri dell’aliquota radiomobile della Compagnia di Volterra si è trasformato in un’operazione che ha portato alla denuncia di un uomo per guida in stato di ebbrezza e porto ingiustificato di oggetti atti a offendere. Nel corso di un servizio di controllo del territorio lungo le principali vie del centro, i carabinieri hanno fermato un’auto per un controllo di routine. Il conducente, un uomo di 58 anni, è stato trovato con un tasso alcolemico di 0,89, superiore al limite consentito dalla legge. La successiva perquisizione dell’auto ha permesso ai militari di rinvenire all’interno dell’abitacolo due coltelli di rispettivamente 19 e 31 cm, con lame di 9 e 10 cm. L’uomo non è stato in grado di fornire alcuna giustificazione plausibile per il porto dei coltelli.