Best Regards per la prima volta in Toscana

Il 23 febbraio alle 18 al teatro Vittoria di Cascine di Buti andrà in scena "Best Regards" con Marco D’Agostin, produzione Van, uno spettacolo che per la prima volta arriva in Toscana. A seguire la presentazione del libro "Anni, lettere e valanghe. Cinque drammaturgie per la danza" di Marco D’Agostin e Alessandro Iachino. Coordina Virginia Magnaghi.

Lo spettacolo raccontato da D’Agostin: "Nigel Charnock, dopo aver cofondato negli ’80 il gruppo DV8 – Physical Theatre, ha proseguito in solitaria come performer e coreografo, dando vita a una formidabile serie di assoli. Per chi lo ha conosciuto egli era, per usare le parole di Wendy Houston, "too much". Con i suoi spettacoli ha allargato le maglie del genere "danza contemporanea" ed è sembrato incarnare alla perfezione quella possibilità dell’arte che David Foster Wallace ha provato a definire "intrattenimento fallito" ("failed entertainment"): esplosioni ipercinetiche in cui il canto, la danza, il grido, la messinscena, la finzione e la realtà palpabile della performance venivano cucite attorno ad un vuoto abissale. Ho conosciuto e lavorato con Nigel Charnock nel 2010. Questo incontro ha segnato una linea netta nel mio modo di pensare la performance".