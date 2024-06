Bennato e Paci sul palco della Notte granata

PONTEDERA

Le elezioni amministrative, tra primo e secondo turno, non hanno fermato l’organizzazione della Notte Granata di sabato 29 giugno. Alla Vigna Group, la società che si è aggiudicata la manifestazione d’interesse per l’organizzazione dell’evento, ha svelato il ricco programma della serata. Sarà Edoardo Bennato il big della Notte Granata, l’ormai ex notte bianca. Il cantastorie napoletano che per oltre quarant’anni ha fatto cantare gli italiani torna in concerto live con i suoi brani più celebri (Il Gatto e la Volpe, L’Isola che non c’è, Un’Estate Italiana, Capitan Uncino e così via) e con una selezione di nuove canzoni tratte dall’ultimo album ‘Non c’è’. Bennato canterà sul palco di viale Italia alle 23.30 e sarà il culmine di una serata ricca di appuntamenti. Una Notte Granata che inizierà già dal pomeriggio con gli eventi dedicati ai bambini in piazza Belfiore prima ed in piazza Cavour in serata, con il musical "7 musical in uno" e lo Zio Potter show. Mentre in piazza Curtatone si esibiranno dalle 21.30 alle 23.30 gli Ultrapop ed a seguire dj-set. La festa sarà anche in zona stazione con The reggae station. Dalle 19.30 saliranno sul palco Joker Sound System, The Roots Club, Franco Guaranà e Mark-one & Easy e Precisy. Sul piazzone, dalle 18, verrà trasmessa su un maxischermo la partita degli Europei in programma per poi lasciare spazio agli Ivanale di Radio Roma che dopocena presenteranno Martina di Amici di Maria De Filippi, Gigi Rock ed il comico Alessandro Paci. "Noi commercianti siamo pronti – dice Laura Silvi del Ccn – i negozi saranno aperti dopocena e pronti a dare il proprio contributo". Esprimono soddisfazione per l’organizzazione dell’evento anche le associazioni di categoria. "È importante essere riusciti a mantenere l’evento a giugno" dice Luca Pisani di Confcommercio. "In un momento delicato per il commercio c’è bisogno di eventi così" dice Claudio Del Sarto di Confesercenti.

Luca Bongianni