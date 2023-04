Bene il turismo In crescita le ricerche web

Il web premia Fauglia. E’ boom di visite on line per scegliere o valutare la località delle colline pisane come meta turistica. "li nostro impegno nelle politiche turistiche da i sui frutti e il nome della nostra comunità – spiega il sindaco Alberto Lenzi – viene veicolato tantissimo sulla rete internet (+131% sul portale alloggi Airbnb ) con grandi ricadute turistiche per le nostre attività ricettive". In questi anni la valorizzazione del territorio è stata al centro di molte iniziative, sia con la riscoperta di una fitta rete di sentieri e strade bianche ,in bosco e non, che attraversano su e giù le colline, con un paesaggio stupendo con innumerevoli varianti e itinerari, solo con brevi tratti in asfalto. percorsi molto apprezzati specialmente dal turismo sostenibile che cerca camminamenti o percorsi per bike.

Una terra molto amata dagli stranieri che arrivano in Toscana per visitare le città d’arte e che poi si addentrano nei borghi minori che offrono altrettante meraviglie, e qualità nella vasta gamma dei prodotto tipici. Fauglia custodisce numerosi luoghi di interesse storico e culturali. Tra le architetture religiose, ci sono da visitare la chiesa di San Lorenzo e la chiesa di Santa Lucia a Luciana. Un anno esatto fa Fauglia ha inaugurato, appunto, la vecchia chiesa di San Lorenzo, che dopo un lavoro di restauro che è destinata a diventare uno spazio pubblico destinato ad ospitare eventi culturali. Il sito storico costituisce infatti la primitiva altura sulla quale sorgeva l’antico castello di ‘Faulla’ con attorno il villaggio, circondato da cinta murarie. Il piccolo Comune ha valorizzato anche altre risorse culturali come il museo Kiennerk.