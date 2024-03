Bene confiscato. C’è l’avviso per affidarlo

L’immobile confiscato alla mafia è pronto per essere dato in comodato d’uso. È stato pubblicato all’albo del Comune di Montopoli l’avviso pubblico. "Si tratta – spiegano il sindaco Giovanni Capecchi e la vicesindaca Linda Vanni – dell’atto conclusivo di un percorso avviato nel 2015 quando l’amministrazione comunale ha acquisito l’immobile confiscato alla mafia. Lo scorso novembre, alla presenza dell’assessore regionale alle politiche per la sicurezza e cultura della legalità Stefano Ciuoffo e dell’assessora regionale alle pari opportunità Alessandra Nardini, abbiamo inaugurato i nuovi locali ristrutturati. Adesso questo luogo sarà finalmente restituito alla comunità, da qui la scelta di destinarlo a chi quotidianamente combatte la violenza".

Un avviso rivolto alle associazioni iscritte all’elenco regionale centri antiviolenza e case rifugio da almeno un triennio e aderenti alle rete provinciale pisana per la prevenzione e il contrasto della violenza maschile contro le donne, della violenza intrafamiliare e della violenza assistita. Il comodato avrà durata 6 anni dalla stipula del contratto. La scadenza per partecipare all’avviso è fissata al 29 marzo alle 13. L’immobile è stato ristrutturato grazie al contributo regionale di 183mila euro. Nello specifico le opere hanno riguardato: la sistemazione degli attuali locali al piano terra, con la creazione di un locale sala accoglienza, un ufficio e un bagno per i portatori di handicap, una modifica nella suddivisione degli spazi al primo piano per migliorare la distribuzione delle camere e dei bagni presenti, oltre alla realizzazione di una rampa per rendere i locali accessibili. E poi ancora, l’adeguamento degli impianti elettrici idrosanitari e termici, la riqualificazione delle facciate e la risistemazione del giardino.