Belvedere: "Progetto già modificato"

"Già il 14 febbraio la società ha presentato modifiche sostanziali che rispondono in pieno ai temi sollevati dalla conferenza dei servizi". Risponde così la Belvedere Spa dopo la pubblicazione del verbale dell’ultima conferenza dei servizi del 6 febbraio sulla proposta progettuale presentata in Regione, circa il rimodellamento per l’impianto di Legoli. "Alcuni rilievi – continua l’azienda – sono considerati migliorativi anche dalla stessa società che li ha accolti positivamente, insieme ad altri più di carattere burocratici. Belvedere Spa è in attesa che queste proposte vengano valutate dalla conferenza dei servizi. Per evitare inutili informazioni distorsive, si precisa che l’ipotetica chiusura dell’impianto non è argomento all’ordine del giorno".

Durante l’ultima conferenza dei servizi, di febbraio, sono emerse alcune criticità riguardo al progetto presentato da Belvedere che avrebbe portato il tavolo tecnico a bocciare l’ampliamento. "La proposta progettuale in esame – si legge nel verbale della conferenza – per dimensioni e tempi di coltivazione, costituisce un sacrificio ambientale non giustificato da adeguate motivazioni relative ad esigenze da soddisfare e non si pone quindi in una logica di proporzionalità fra consumo delle risorse e benefici per la collettività. Non sussistono pertanto le condizioni per una pronuncia positiva di Via (valutazione impatto ambientale, ndr)". Il progetto valutato negativamente dai tavoli regionali prevedeva il conferimento di ulteriori 5.275.000 metri cubi di rifiuti speciali che il proponente inquadrava come "ampliamento" dell’attuale discarica; per una volumetria totale lorda che come ordine di grandezza raddoppia quasi quella esistente. Un progetto, chiamato Legoli 3, che avrebbe allungato il tempo di vita della discarica, con un nuovo inizio dei conferimenti previsto per il 2025 e per i successivi 25 anni, mentre il post mortem sarebbe cominciato nel 2053 per durare trent’anni.