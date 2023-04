Belvedere, battaglia legale Il Consiglio di Stato dà torto all’opposizione

di Sarah Esposito

La Belvedere non è tenuta a mostrare i documenti che chiede il consigliere d’opposizione a Peccioli Magdi Nassar, lo sancisce la sentenza del Consiglio di Stato. "La questione – scrivono dall’azienda – è inserita in un contesto più ampio nel quale Nassar, dopo la prima sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana che aveva parzialmente accolto le sue richieste e ci aveva spinto a chiedere un giudizio definitivo al Consiglio di Stato, aveva più volte e in più contesti sollevato giudizi pesanti sulla gestione. In particolare con il suo ricorso al Tar chiedeva fosse imposto alla nostra azienda di mostrare le carte relative all’opera di ristrutturazione e riqualificazione del Palazzo Senza Tempo. Oltre alla richiesta di visionare atti di bilanci, nel periodo 31.12.2016 e 31.12.2020, che la società nemmeno possiede non essendo obbligatori per legge".

Una battaglia legale che dura da anni. Nel 2019 e nel 2021 il consigliere chiede, con istanza di accesso, di vedere alcuni atti, per vedere le finalità delle liberalità della società, soprattutto nei periodi di campagna elettorale, e le procedure su alcuni lavori come la ristrutturazione del palazzo di via Carraia. Il primo diniego da parte di Belvedere si fonda sulla vendita, a gennaio 2021, da parte del Comune di 12.117.000 di azioni della Belvedere s.p.a., pari ad una quota del 38,655% del capitale sociale. Un’azienda che di fatto usciva dal controllo del Comune. Nassar ha fatto ricorso al Tar, che in parte gli ha dato ragione, proprio sull’aspetto del controllo Comune - società. "Come società – continuano da Belvedere – non siamo mai voluti entrare nel dibattito politico, ma quando siamo stati chiamati direttamente in causa non abbiamo potuto fare a meno, e così faremo in ogni ulteriore occasione che lo rendesse necessario, di difendere l’azienda sulla quale, in più occasioni, Nassar ha sollevato dubbi e avanzato accuse molto pesanti valutando, nel merito di questa vicenda, la nostra scelta come un atto di prevaricazione quando, invece, il Consiglio di Stato ha dimostrato in via definitiva che la nostra era stata assolutamente legittima". Il contendere legale si basa tutto sul legame tra Comune e società, considerando però che negli ultimi anni la presenza, come numero di azioni di proprietà del Comune si è ridotta.

"Sono state vendute le azioni del Comune – commenta Nassar – allo scopo preciso di far perdere la possibilità ai consiglieri di fare l’accesso agli atti, questo è stato sancito dalla condanna del tribunale amministrativo. Se dopo un’odissea durata quattro anni Belvedere gioisce perché non obbligata a farci vedere i documenti richiesti, vuol dire che ci sono dei problemi. Se quello che sostengo è falso perché non dovrebbero mostrare i documenti che lo dimostrano? Non mi fermerò, in ambito penale saranno appurate le eventuali responsabilità dei membri del consiglio di amministrazione".