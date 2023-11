Bellaria, 5 idee al voto: "Violato lo statuto"

PONTEDERA

Cinque progetti che chiunque può già votare online sul sito del Comune, fino al 15 dicembre. È l’iniziativa presentata dall’amministrazione comunale, con la consulta di quartiere Bellaria-Galimberti, per risolvere una volta per tutte le diatribe che da anni ormai si sono accese attorno al piano di urbanizzazione nel quartiere Bellaria. Meno cemento e più verde chiedevano e continuano a chiedere i residenti che formarono il comitato Proteggiamo il Parco Bellaria raccogliendo 839 firme. Adesso il Comune ha deciso di mettere al voto queste 5 alternative progettuali per cui si chiede un’opzione di gradimento sull’assetto e la tipologia costruttiva dei lotti rimanenti e sulla localizzazione del verde pubblico attrezzato all’interno del comparto urbanistico. Al termine i risultati raccolti saranno trasmessi alla consulta che si riunirà per organizzare le successive assemblee pubbliche entro gennaio 2024. L’ultimo passo sarà poi l’approvazione nel Consiglio comunale. La trasformazione urbanistica del quadrante della Bellaria iniziò nel 2006, quando si decise di realizzare il nuovo impianto sportivo lungo l’argine. Doveva essere costruito anche un maxi compendio immobiliare di 7 piani. Nel 2020 si decise di sostituire il gigante di cemento con più complessi immobiliari di massimo 3 piani ciascuno con il Comune che ottenne la possibilità di realizzare una scuola per ospitare la De Gasperi, che da settembre è stata poi ospitata nel Polo Carlesi a vantaggio di una restituzione di verde pubblico. "I termini per il lottizzante sono tutti scaduti, il Comune non ha obblighi a costruire e vanno considerate le prescrizioni del Dup, del Poc e della Regione sulla necessità di contenere consumo di suolo, specie in una zona a rischio idraulico come questa – dice il consigliere Alberto Andreoli di Presidio Civico –. Inoltre con questa consultazione, non deliberata dal Consiglio comunale, si viola lo statuto del Comune".

l.b.