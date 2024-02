"Basta spot elettorali. Si risolvano i problemi"

Idee in Comune torna ad attaccare l’amministrazione Capecchi. "I nostri amministratori in questo momento si preoccupano di fare iniziative di cartellone elettorale, spesso mascherate da iniziative istituzionali", osserva Michael Cantarella, candidato a sindaco al Comune di Montopoli della lista civica. "Dobbiamo invece tornare a chiedere conto e ragione dei problemi che ignorano, che hanno generato e nei quali si trovano immersi - prosegue Cantarella - Al di là dei mille eventi e dei progetti presentati, chiediamo come la giunta, il suo sindaco Capecchi e la vice Sindaco Linda Vanni, intendono sistemare le scuole, che, lo ricordiamo, nel nostro comune sono completamente al degrado". "Inoltre le notizie sullo stato dei lavori sulla scuola di Marti sono preoccupanti - ribadisce Cantarella – sembra infatti che la consegna sia ulteriormente slittata a fine 2024, ben oltre le tempistiche, anche quelle più caute, immaginate e dichiarate a più riprese dalla giunta. È giusto quindi domandare conto pubblicamente dello stato dei lavori su Marti, perché questa sì, è partecipazione".

C. B.